Добрый Мир
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Добрый Мир

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В США заявили о предновогоднем триумфе Путина

В США заявили о предновогоднем триумфе Путина

WP: президент Путин завершает 2023 год на триумфальной ноте в связи с СВО Президент РФ Владимир Путин в связи с успехами российской армии в зоне специальной военной операции (СВО) уверенно завершает 2023 год, внутри страны преобладает праздничное настроение.

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Комментарии
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Лев Добрый
А вы что, ожидали что-то другое? Как сказал наш президент: &quot;ХРЕНЬ С ДВА&quot;!😎👍👈😜🤠
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18 час.
Misha Glusch
да срать мы хотели на вашу помощь или немощь...
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18 час.

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