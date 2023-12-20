WP: президент Путин завершает 2023 год на триумфальной ноте в связи с СВО Президент РФ Владимир Путин в связи с успехами российской армии в зоне специальной военной операции (СВО) уверенно завершает 2023 год, внутри страны преобладает праздничное настроение.