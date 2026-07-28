В Татарстане продолжают контролировать обстановку в лесах с воздуха

В Республике Татарстан продолжается работа по мониторингу лесного фонда с воздуха. Авиационное патрулирование проводится периоды высокого класса пожарной опасности в лесах, позволяя оперативно выявлять очаги возгораний.
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