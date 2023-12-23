В Самаре организации посоревнуются в новогоднем оформлении фасадов и витрин

В столице Самарского региона состоится традиционный конкурс на лучшее оформление к новому году. В качестве участников выступят организации и предприятия, которые на данный момент работают над активным оформлением фасадов и витрины собственных зданий.
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