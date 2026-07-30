ВСУ ударили по жилому многоквартирному дому в Ростовской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 31 июля ударили по жилому многоквартирному дому в Гуково. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале рассказал о серьезных последствиях вражеской атаки на регион и пострадавшей.
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