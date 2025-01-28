В Удмуртии у ученых изымут крупный участок земли для реконструкции дороги

ИЖЕВСК, 28 января, ФедералПресс. 4,3 тысячи квадратных метров земли, принадлежащей Удмуртскому федеральному исследовательскому центру Уральского отделения РАН, планируют изъять из федеральной собственности.
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