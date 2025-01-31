В Подмосковье пройдет январский субботник

Из-за аномальной теплой погоды снег сошел раньше времени и на дворе натуральный апрель.Генеральную уборку городов и поселков, которую обычно проводят весной, в этот раз в Подмосковье проведут в конце января.
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