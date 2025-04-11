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Донецкая группа новостей

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  • Vova Гарин
    Закрыть вместе с хозяиномДичь в Донецке.
  • Людмила Абрамова
    вот Вам и любовь к России,прилетело спасибо из Донецка за освобождение и присоединениеДичь в Донецке.
  • Николай
    Похоже из за реформ в медицине, большую часть дурдомов закрыли и неадекваты бродят по улицам . Уряяяяяяя, слава нашим...Вооружённый мужчи...

Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Очередное ДТП в Макеевке Донецкая группа новостей.

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