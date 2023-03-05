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Адриатическая лига. «Црвена Звезда» в гостях встретится с «Цибоной», «Цедевита-Олимпия» примет «Игокеа»

В воскресенье, 5 марта, в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги состоятся два матча. Сербская «Црвена Звезда» в гостях встретится с хорватской «Цибоной», словенская «Цедевита-Олимпия» примет боснийскую «Игокеа».

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