Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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"Focus" (ФРГ): "Шесть стран хранят верность Путину. Кто еще на стороне России?" - комментарии немцев

"Focus" (ФРГ): "Шесть стран хранят верность Путину. Кто еще на стороне России?" - комментарии немцев

Несмотря на, так называемую, "международную изоляцию" России, президент страны Владимир Путин регулярно встречается с зарубежными лидерами и даже совершает зарубежные поездки.

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