В России создадут систему блокировки некачественных товаров на кассе магазина

Министерство промышленности и торговли России, Центр развития перспективных технологий и Россельхознадзор по поручению вице-премьера Дениса Мантурова разработают систему автоматической блокировки некачественных товаров на кассе магазинов.
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