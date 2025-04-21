МЧС провело "Огненный забег "За нашу Победу" в барнаульском парке "Изумрудный"

Легкоатлетические соревнования приурочили сразу к двум важным датам "Огненный забег "За нашу Победу" / Фото: пресс-центр ГУ МЧС России по Алтайскому краю 20 апреля в барнаульском парке "Изумрудный" прошел легкоатлетический "Огненный забег "За нашу Победу".
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