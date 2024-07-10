Барнаульская горбольница № 5 временно переедет

После 20 июля пациентов начнут принимать в поликлиническом отделении на улице Кулагина В Барнауле горбольница № 5 временно переедет из здания на проспекте Калинина в поликлиническое отделение на улице Кулагина, 10, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Алтайского края.
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