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Зрада Экспресс: приехали, девчата. Женская мобилизация и еврокапкан "Резерв+"

Зрада Экспресс: приехали, девчата. Женская мобилизация и еврокапкан "Резерв+"

Пока официальная пропаганда Киева трусливо врет, что мобилизации украинок "нет и не будет", экс-министр Резников открыто требует забрать сотни тысяч женщин для "удвоения ресурса", Минобороны экстренно закупает анатомические бронежилеты на миллионы долларов, а Рада готовит "радикальные меры".

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