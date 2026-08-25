Зрада Экспресс: приехали, девчата. Женская мобилизация и еврокапкан "Резерв+"

Пока официальная пропаганда Киева трусливо врет, что мобилизации украинок "нет и не будет", экс-министр Резников открыто требует забрать сотни тысяч женщин для "удвоения ресурса", Минобороны экстренно закупает анатомические бронежилеты на миллионы долларов, а Рада готовит "радикальные меры".