В России классическая феодальная монархия

Позитив для оптимистовПолитикаВ России классическая феодальная монархияАбсолютная монархия, как общественный строй, существовала на Земле тысячи лет при самых разных системах производства.Вернуться к статье615НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьNatalyС раннего детства нам рассказывали о том, что все люди, в принципе, равны, но некоторые – равнее. Им доступны блага, недоступные иным: дворцы, бриллианты, устрицы, шабли и морские побережья. И сколько ни старайся, но для того, чтобы быть допущенным в этот узкоспециализированный рай, надо в нём родиться. Или найти того, кто проведёт тебя туда за ручку. Ни ум, ни талант, ни труд пропуском в эту беспечную жизнь не служат. Индии до сих пор существует самая знаменитая в мире, наверное, кастовая общественная система. Ну, или если бы точнее – система варн. Высшая знать – брахманы, затем идут воины-кшатрии, затем – вайшьи (торговцы, земледельцы, ремесленники), обычный трудовой люд – шудры и, наконец, парии – бескастовые. К бескастовому не прикоснётся даже самый нищий, самый забитый шудра. Браки совершаются внутри каст, и никаких социальных лифтов в этой системе нет. В Непале, к примеру, касты тоже никуда не исчезли: в XXI веке «неприкасаемые» ками, дамаи и сарки составляют примерно 7% населения. Что-то похожее мы видим в европейском Средневековье: та же высшая власть духовенства; аристократы, добывающие себе короны и имения мечом; купцы и ростовщики – мещане; выбивающиеся в купечество цеховые ремесленники и врачи; рабочий народ и, в самом низу – нищие и артисты. Правда, к этой пестроте с 11 века, когда был открыт первый в мире университет, в Болонье, начали примешиваться учёные. Но, как (позже и в другой стране) отметил Владимир Ленин, почитавший интеллектуалов не классом, а только лишь прослойкой между классами: «опираться на интеллигенцию мы не будем никогда, а будем опираться только на авангард пролетариата». Вождь знал, что говорил: пролетариат появился хоть и гораздо позже, но быстро стал мощной силой политической власти. И был склонен не к размышлениям, а к действию. На интеллигенцию и вправду не опирались довольно долгое время, пока в СССР не выросла интеллигенция своя. Которая до начала 90-х годов прошлого века пользовалась уважением: врачи, учителя, педагоги вузов, писатели, научные работники. Правда, статус интеллигенции с перестройкой превратился в ничто: писатели стали конвейером дрянной литературы, «инженеров человеческих душ» превратили в «сотрудников, оказывающих образовательные услуги». И только три касты мощно и неудержимо выросли на обломках великого государства: siloviki, чиновники и бизнесмены. Какое-то время их еще можно было различить, сейчас же это одна большая каста из нескольких крупных кланов – элита. К ней примыкает российская богема, представителями которой все чаще становятся «дети элиты». Это естественный процесс: лишённые необходимости трудиться, они начинают самореализовываться, используя для этого свои немалые ресурсы. И это приводит нас к неким социальным последствиям.NatalyСовременные касты в России таковы. 1. Владельцы крупного бизнеса и олигархи. Зачастую живут не в РФ, а сами являются лишь говорящими головами и душеприказчиками стоящих за их бизнесом силовиков. Почти все выходцы из комсомола, спецслужб или бандитов. 2. Силовики всех цветов и мастей. Ось, на которой еще держится государство, которая обеспечивает сбор налогов, пополнение бюджета и исполнения той части законодательства, что необходима для работы власти. Имеют высокое жалование из бюджета, многочисленные льготы, неприкасаемость перед законом. Являются фактическими владельцами страны и ее ресурсов, имеют пожизненный статус. 3.Обслуживающий класс: все работники в экономике, проживающие в крупных городах или работающие на крупных предприятиях. Эксплуатируются в духе звериного капитализма, являются кормовой базой для более статусных групп. Именно они производят большую часть продукции РФ, а также несут львиную долю бремени гражданских обязанностей: служить в армии, соблюдать законы, оплачивать налоги и услуги. Имеют минимальные права; последние годы их уровень жизни падает, а власти изыскивают все новые способы заставить их платить больше. 4. Жители малых городов и селяне. Наиболее бесправная группа, ограниченная экономически и географически в получении образования, выборе места работы, переезде в более благополучное место. Максимально маргинализованы, фактически брошены на произвол судьбы. Та их часть, что еще не спилась, едет в большие города цепляться за лучшую жизнь в качестве проституток, охранников, грузчиков и т.д. Таким образом у нас существуют сегодня четыре основные касты, которые могут подразделяться на подвиды. Например отдельной строкой идут бюджетники и чиновники, которые в зависимости от их уровня в иерархии могут примыкать и туда, и сюда. Они либо становятся обслугой, работая за копейки, но обеспечивая движение всей системы - либо примыкают к силовой или олигархической касте, занимая там хорошие должностях, что дает уже совершенно иные возможности.NatalyВозможен ли переход из одной касты в другую? В 90-е это было довольно простым делом: крупно украл, провернул ловкую спекуляцию с госимуществом или казенными деньгами - и сразу в дамках. Но со временем это становилось все сложнее - и сейчас остается лишь несколько путей. 1. Брак. В 99% это красивые девушки из низших каст, выходящие за статусного жениха, непривлекательного для дам своего круга. Таким образом жена приобретает привилегии мужа - но лишь на то время, пока действует брак. Если он не складывается, дама пополняет многотысячные гаремы содержанок и эскортниц влиятельных лиц, попадая в подкасту деклассированных элементов. 2. Силовая карьера для плебеев через армию и полицию. Участие в сомнительных делах и верность начальству через некоторое время дает повышение в правах. Если очень постараться и словить счастливый случай, например очаровать дочку властного туза, можно прописаться в высшей касте. 3. Политическая карьера. Карикатура на политику в России имеет однако важную для выходцев из простых семей лазейку: власти нужны юные, желательно симпатичные помощники для красивой картинки в кадре и ублажения своих чресел. Это дает возможность разного рода активистам из учебных заведений засветиться на общественных ролях, а затем прыгнуть на колени к властном патрону за обещание светлого будущего в партии. 4. Полулегальная карьера в криминале или силовом блоке. Обе сферы нуждаются в стукачах, исполнителях неприятных дел, мелких порученцах, для чего рекрутируются люди из низших слоев, которые через какое-то время могут получить часть прав: высокий доход и возможность не соблюдать закон. В редких случаях такой человек доходит до самой вершины и получает уже полный пакет привилегий. Все это - сугубо отрицательный отбор и безусловный шаг назад, в доиндустриальную эпоху, возможно, в феодальное средневековье. При этом общество продолжает регрессировать, и в случае усугубления экономического кризиса (а он неизбежен) нас будет ожидать и характерная для феодализма, феодальная раздробленность. А потом и новорабовладельческий строй, с войнами за еду и воду, за горючку и припасы.СанСаныч ДемченкоМихаил добрый маргиналчто список «феодалов» на этом не заканчивается. Вспомните, как пышно проходили похороны воров в законе, а ведь они тоже «феодалы» но в своей сфере и тоже строго привязаны к определенным территориями. У них так же есть договор на «кормление» взамен на лояльность, но не виде выборов, а в области стабильности межнациональных отношений, этнического терроризма и вообще, они ведь «смотрящие», без них у суда было бы дел гораздо больше. У них форма «кормление» несколько иная. Рэкет, рейдерство, крышевание бизнеса, решение споров в бизнесе, поддержка нужных политиков и чиновников. Инструменты – стрелки, шантаж. Не брезгуют и чисто уголовными делами от убийства неугодных, до торговли наркотиками, оружием и проститутками.СанСаныч ДемченкоNatalyДавно не секрет, что в России для построения любой карьеры, не важно — в госслужбе или в коммерции с недавних пор огромную роль играют блат и связи. А роль образования, профессиональных навыков и способностей — для тех же целей — постоянно снижается. И не надо говорить, что такого явления у нас не существует.Сейчас во многие организации уже вообще нереально попасть на работу кроме как «по звонку» или по родственным контактам. Я знаю даже коммерческие конторы, где собеседование начинается с вопросов, кто родители, есть ли родственники или друзья среди сотрудников правоохранительных органов или нужных чиновников. Про образование и опыт спрашивают вскользь, чисто для формальности. Конечно, все эти «блатные» «позвонковые» ребята работают абы как. Ибо знают, что их не выгонят с работы, даже если они вообще ничего делать не будут. Обычно к ним подбрасывают в отдел двух-трех «случайно принятых на работу» башковитых ребят, которые делают всю работу. Причем их постоянно третируют и угрожают им увольнением. Когда они начинают «показывать зубы» — их уволят и возьмут на их место других «офисных рабов». Только не говорите, что такое явление у нас отсутствует. А ведь это только одно проявление сложившегося кастового общества совсем неравных возможностей. Есть и другие проявления, вплоть до бытовых. Да и каст в России сложились уже десятки, и они продолжают размножаться делением и почкованием. Причем, кастовое общество в России складывается в самом худшем, «индийском» варианте — в отдельных кастах даже межкастовые браки невозможны и есть свои неписанные правила общения с представителями «низших» каст… В Индии, кстати, с таким явлением ведут борьбу с 40-х годов прошлого века. Но там явление живо до сих пор. В России же, сейчас идет процесс дробления общества на касты, но никто ничего не делает. Поэтому, у нас есть все шансы в недалекой перспективе догнать и перегнать Индию середины 19 века в плане построения общества на сугубо кастовой основе. Для тех, кто имеет по этому поводу сомнения, погуглите то же «дело Шавенковой». И десятки еще тому подобных. Кстати, напомню, что Россия одна из немногих стран, где официальное социальное дробление «по происхождению» сохранялось до февраля 1917 года, а происхождение играло серьезную роль (только уже наоборот, кто был никем тот стал вдруг всем) — аж до начала 50-х годов прошлого века. Мы почти единственная страна, где представители высших каст вплоть до 1861 года могли распоряжаться своими крепостными согражданами как имуществом. Так что «традиции» в плане создания кастового общества у нас огромные. И к чему приведет их возрождение — можно только догадываться. Но ни к чему хорошему для страны в целом — не приведет точно. Кстати, это один из ответов, на вопрос, почему выпускники хороших технических ВУЗов, вроде МВТУ, легко и непринужденно прощаются с Родиной после получения дипломов. Неглупые же ребята, все видят и понимают…СанСаныч ДемченкоВеликолепно...СтОит лишь добавить, что это не :классический феодализм: и даже не нео.феодализм..Мы как всегда-впереди планеты всей!! Это БЛАТНОЙ феодализм..Natalyнадо отметить, что формирование каст в России традиционно идет не «сверху». Этим процессом «больно на голову» наше общество с незапамятных времен. И даже в идеальных условиях «равных возможностей», оно все равно начинает дробиться на касты. Потому как ментально мы устроены так — каждому индивиду хочется казаться на «голову выше», чем менее удачливый сосед. Так как этому процессу никак не противодействуют, кастовая система в России развилась до такой степени, что ни СССР, ни Российская Империя в этом плане и рядом не стояли с современной Россией. Система каст, которая складывается сейчас — очень похожа на ту, которая существовала в среднеазиатских республиках, а в перспективе имеет все шансы стать подобием индийской кастовой системы. Только в Индии это явление пытаются искоренить с середины 20 века, а у нас получается пока наоборот.В СССР на этот счет был неплохой и показательный анекдот — Может ли сын полковника стать полковником? Может. А генералом? — Нет, не может. А почему? Потому, что у генерала тоже есть дети… Эта система и называется «отсутствие социальных лифтов». То есть, у конкретного индивида есть незаурядные данные и способности, но если нет «толкача», «покровителя» или соответствующего «благородного происхождения» — ловить ему почти нечего. Скорее даже наоборот. В некоторых организациях его могут и «присушить», чтобы не умничал и не лез наверх, дабы не составлял «конкуренцию» правильным людям. Вот собственно, что я понимаю под кастовостью в обществе. И теми неприятностями, которые она несет для страны и общества в целом.NatalyСогласно Российской Конституции, Россия является государством, не имеющим своей идеологии. Государственная идеология в России запрещена. Идеология - совокупность системных упорядоченных взглядов, выражающая интересы различных социальных классов и других социальных групп, на основе которой осознаются и оцениваются отношения людей и их общностей к социальной действительности в целом и друг к другу и либо признаются установленные формы господства и власти. Но так ли это на самом деле? Если рассмотреть нашу историю после принятия того закона, который считается основным в стране, то обнаружится множество подтверждений, что правительство всё-таки какими-то идеологиями балуется, вплоть до религиозных, в том или ином виде. Думаю, никто с этим спорить не будет. Но продвигаемые сверху "взгляды, выражающие интересы определённых классов и групп", каковы бы они не были для большинства населения, всё равно необходимы для существования того, что мы считаем "государством" - не может быть государства без идеологии. В случае с Россией деюре можно считать, что государства как такового не существует, раз имеется конкретный запрет на гос.идеологию. Но дефакто идеология есть, а значит, есть и государство - в тех пределах и в тех объёмах, в которых работает эта, не признаваемая вслух, тайная идеология. Несомненно, она не является идеологией церковной, или буржуазно-капиталистической в современном понимании, она не социалистическая и не коммунистическая, она не диктаторская и не рабовладельческая. Какие-то элементы её мы можем наблюдать, но устойчивой картинки не складывается. Российская идеология подобна некоему болотному чудищу, двигающемуся в тине и ряске топи и лишь частично наблюдаемому людьми: на поверхности появляется то плавник, то лапа, то пятнистая спина, то глаз... но что это такое - никто уразуметь не в силах. Страшно и непонятно: то ли в трясине одна гигантская тварь, то ли несколько помельче... Но ясно одно: с тем, что там движется, лучше не сталкиваться. Сожрёт.При этом всем хочется знать правду, хотя бы для того, чтобы ведать, как от этой нечисти оборониться. Вот вам правда о российской идеологии, вот её имя, которое умалчивается теми, кто её запустил в наше болото: СОЦИАЛ-ДАРВИНИЗМ. Он может принимать самые разные формы и виды, менять свой окрас, как хамелеон или становиться прозрачным, но он ненасытен, хищен и смертельно опасен. Это - идеология хищников-людей, чужих по своей сути человеческой цивилизации, которых можно звать Хищниками и Чужими.Но как раз это - главная государственная тайна. И не ищите документов, договорённость во власти о доминанте этой идеологии существует только на словах, никаких бумажек и подписей. Справка: Социал- (социальный) дарвинизм - социологическая теория, согласно которой закономерности естественного отбора и борьбы за существование, выявленные Чарльзом Дарвином в природе, распространяются на отношения в человеческом обществе. Звучит достаточно безобидно, пока не вдумаешься в смысл, и пока не знаешь, к чему эта теория - она же идеология, способная объединить в борьбе за уничтожение окружающих самые разные классы и социальные группы, склонные к хищничеству и паразитаризму. Её краткая суть: для успеха в обществе не нужны альтруизм, честность, порядочность, доброта, забота о ближних и взаимопомощь. Выживает тот, кто побеждает, а побеждает сильнейший в схватках, в которых правила отсутствуют. И есть лишь один закон: закон силы. Даже если это сила закона, то обладающий ею должен применять её в своих интересах, а не в интересах общества.СанСаныч ДемченкоМне кажется, что всё таки :сверху:..Ведь именно каста :неприкосновенных: из управления государством-позволяет существовать кастам нуворишей,..;эффективным предпринимателям (по сути -ворам) кастам латифундистов..(это особая каста..страшнее многих) кастам силовиков из любых органов..в особенности-карательных ..ну и т.д.. А те в свою очередь-проявляют лояльность в отношении :небожителей; -зная, что и та и другая касты-могут уничтожить друг друга в один момент..Вот в это и состоит блатной феодализм..основанный на понятиях.. но ни как на каких бы то ни было законах..Peter RegerА как бут то в других странах не так. Так же только ментальностью другиеNatalyв России господствует социал-дарвинизм.Социал - дарвинизм, если коротко, - это социально-политическое движение, в котором наибольшие привилегии получают наиболее приспособленные и сильные, как физически, так и морально люди. В России социал-дарвинизм. И это очевидно для многих:- 1. Костяк современной элиты в России формирует не интеллигенция, а люди, которые ранее занимались тем, что требовало тяжёлых физических затрат или умения приспособиться к реалиям. Это бывшие спортсмены, силовики и, к сожалению, даже бандиты, которые имели серьёзный вес ещё при Ельцине. Всех бандитов пересадить не удалось, поэтому многие из них все ещё рулят страной. 2. Интеллигенция массово уезжает из страны. Уже, минимум, четвёртое поколение интеллигенции за 100 лет покидает свою Родину. И это неспроста, при существующем положении дел, им не на что надеяться: умственный труд ценится только тех, кто за идею, более того, только после того, как этот человек прошёл испытания, в том числе и ужасными условиями жизни. Происходит отрицательная селекция в обществе. 3. Господствующий психотип в обществе - быдло. И следствие, и одновременно причина второго пункта. Отрицательная селекция, а также необходимость дешёвой идейной рабочей силы с низким IQ и, по сути, животным поведением - и готов идеальный юнит, который не задаст лишних вопросов и не выйдет на улицу требовать повышения зарплаты за свой неблагодарный труд. Таких особей я насмотрелся ещё в школе, в армии и на некоторых рабочих местах. Трудиться и служить с такими - это филиал ада для интеллигенции. Но такие люди и преуспевают по жизни в нашей стране, и это плохо. 4. Репрессии. Ещё со времен Сталина, инакомыслящим не давали покоя. Сейчас с этим немного свободнее, однако волны арестов проходят регулярно. 5. Двойные стандарты законов. Законы в России действуют лишь избирательно. Если, к примеру, человек постит картинку в соцсети, которую сочли неугодной. он вполне может получить срок больше, чем получили футболисты Кокорин и Мамаев за причинение РЕАЛЬНОГО вреда здоровью людей. Парней могут спокойно посадить за секс или проявленный сексизм, феминистки же полностью неуязвимы перед законами и могут даже устраивать несанкционированные акции, как в прошлом году в Санкт-Петербурге. А призывы не рожать детей и вовсе поощряются большей частью молодёжи, хотя должны быть сочтены за экстремизм. Многие из разряда быдла и иных форм "сильных личностей" заявят, что мол, "так и надо, не то, что всякие геевропейцы и пиндосы". На самом деле, социал-дарвинизм, ставший национальной идеей еще с 90-х годов - это катастрофа общероссийского масштаба. Это уже привело к тому, что в России ухудшилось образование, экономика вообще является жалкой пародией на саму себя, а депрессии и суициды молодых людей, не прижившихся в данной реалии, только подливают масла в огонь. В Европе и США, где данное движение мало заметно, люди живут намного лучше. Вот и делайте выводы сами.Михаил добрый маргиналкак то такЗинаида АнтонцеваА где исконно наши вопросы: Кто виноват и Что делать?СергейА Вы разве не знаете кто виноват ? Либерасты в один голос верещат, что Путин виноват. Надо срочно власть менять на ту что америка скажет.NatalyВсе 2000-е годы в России были "золотыми", в стране было много денег, но в результате мы не увидели никаких особенных социальных программ; мы не увидели, что все было перестроено, по-прежнему огромное количество детей в детских домах, по-прежнему инвалиды, бездомные являются отверженным классом, несмотря на экономическое процветание, которое, безусловно, было очень значительным. Это показатель? – Это, видимо, показатель того, что элита не такая ответственная, политическая власть думает больше о своих собственных проблемах, допустим, самосохранения, для нее это приоритетная задача по сравнению со всеми остальными. Это еще значит и то, что само экономическое развитие, процветание доставалось не собственным трудом, а просто свалилось на голову, к этому не прикладывалось усилий, элита не являлась источником процветания, она его не выстроила и не выстрадала, просто когда оно появилось, она как умела, так и пользовалась, что-то раздавала налево-направо, иногда даже не думая, для чего это раздается, что-то тратилось на пышные проекты символические больше, что-то уходило в какие-то теневые карманы. Это говорит о том, что здесь важна ответственность и у власти, у элиты, ее как минимум было недостаточно.Михаил добрый маргиналВиноват запад ,украина и сами виноваты мы же выбирали)))))))А Фиодалы не виноваты все по прозьбе трудящихся.))))Михаил добрый маргиналВ 2000 мы могли выбрать любой путь . Капитализм ,социализм,либерализм, демократию,комунизм, теперь выбора нет))NatalyКоррупция в российском обществе, это форма негативного "общественного договора". Все осуждают коррупцию, но, тут же (на бытовом уровне)оправдывают дачу взяток или откатов, как необходимый элемент функционирования сложившейся системы. Это "правосознание" появилось в России задолго до "рыночно-коррупционных реформ". Российская коррупция - это один из показателей затянувшегося периода феодализма в России. Коррупция, это естественное явление именно для феодализма, с его неопределенными правами собственности, неустановившимися гражданскими правами, личными привилегиями и зависимостями. А Россия никогда не выходила из этого состояния, просто меняя вариации и формы феодализма: от самодержавия царя к сталинскому самодержавию, от брежневской кланово-номенклатурной вассальной иерархии к "феодальной раздробленности" олигархов периода Ельцина. Сейчас, вообще, сходство с феодализмом становится гротескным... Так что, коррупция - это неизбежная составляющая современного уровня развития общества, общественного устройства (и, соответственно, экономики) в России. Гротескное сходство современности с феодализмом заключается в том, что последнему, как правило, несвойственна никакая демократия. Этот "недостаток завершенности" сейчас успешно исправляется. Вместо избрания глав регионов - назначение сверху, почти, как воевод на кормление. Олигархия становится "служивой", как и положено "боярству". Ведется неустанная борьба со своеволием земства, т.е. органов местного самоуправления. Служба в близких властьпредержащим силовых структурах дает привилегии в карьерном росте (аналог дворянства). Возрождение традиций престолонаследия. Подчиненное и зависимое положение "купечества". Силовые переделы собственности внутри вассальной иерархии. Но, самое главное, это природная рента, как основной источник существования всей системы. Чтобы "кончилась когда-нибудь такая современность", необходимо пройти через ряд традиционных преобразований при переходе от феодального устройства общества к капиталистическому. Иногда это происходило мирным путем... Будем надеяться на лучшее.СергейМечта либераста - Байден к нам приедет, Байден всё решит.))))))Nataly))) ответа на вопрос, что делать в Росии не найдено, да пожалуй и не найдется никогда. А вот кто виноват? давным давно известно - это ДУРАКИ и ДОРОГИ. Наверное если русских дураков просто не выпускать на русские дороги, то и делать ничего станет не надо. Как ВЫ думаете?Михаил добрый маргиналНаташа у нас нет коррупции у нас фиодализм.при фиодализме не может быть коррупции только сбор дани с подданных))))Майя MajaНе...у нас гибрид социализма с капитализмом с явной направленностью на "либерально-социал-демократическое мышление"...( тьфу...аж самой противно стало)))))Элина МорозоваФеодализм- это определенная форма собственности на средства производства. В России сейчас капиталистическая форма собственности.Михаил добрый маргиналСуществует три формы капиталистической собственности: · собственность индивидуальных капиталистов, · корпоративная капиталистическая собственность, · государственная капиталистическая собственность. У нас какая . ЭляЭлина МорозоваУ нас все формы присутствуют. И они все капиталистические по сути.Ну а уж как они выглядят чисто внешне, тут каждый может пофантазировать..NatalyВ 1993 группа преступников во главе с Ельциным, совершив переворот, получили неограниченную власть. Они распределили между собой наиболее жирные куски экономики, став основой господствующей группы - компрадоров-миллиардеров... России примерно 0,2% семей (!!!) контролируют около 70% национального богатства" - ещё в 2011 году заявил бывший заместитель главы Счетной палаты, ныне Главный Аудитор Центрального Банка России Валерий Горегляд. За последние 13 лет из России уехали 20 тыс долларовых миллионеров и миллиардеров, причем 6 тыс из них – только за последние три года; До 40% олигархов уже отказались от российского гражданства; . Национальное богатство России с 90-го года не выросло, а перераспределилось, а потом утекло в офшоры. Сейчас там сумма, равная 75% национального дохода России (более триллиона долларов). Обратите внимание на то, что это суммы без учёта легальных активов, выведенных непосредственно в страны Запада. . Чистый отток капитала из РФ в первом полугодии 2019 года, вырос в 1,7 раза по сравнению с данными за тот же период прошлого года. Какие выводы о происходящих процессах мы можем сделать? Значительная часть "российской" буржуазии, причём, как мы видим, не только так называемые олигархи (не все же 20 тысяч уехавших к ним относятся), особым образом организовали свою экономическую деятельность. Несмотря на "отечественную", по характеру источника богатства, принадлежность, они целенаправленно выводят на Запад доход, получаемый за счёт эксплуатации национальных богатств и населения России. Этот процесс носит нарастающий характер. Как видно из приведённых данных, вместо развития своего бизнеса в России, они всё большую часть получаемой прибыли выводят из страны, обескровливая её экономику. Поэтому, вместо развития промышленности, происходит непрерывная деградация производства (в первую очередь сложного, наукоёмкого, с высокой долей прибавочной стоимости). Результат - упрощение структуры производства, превращение страны в сырьевой придаток глобального Запада. Таким образом, в стране сформировалась порочная экономическая модель, при которой усиление эксплуатации внутри России не ведёт к накоплению национального богатства и укреплению экономики государства (пусть и в руках узкого круга национальной буржуазии). Вместо этого лишь усиливается его отток на глобальный Запад... Частными случаями последствий этого процесса, является общее обнищание и рост социального неравенства внутри страны.Элина МорозоваК счастью его вовремя сместили. И теперь восстанавливаем им разрушенное.NatalyОт 100 до 170 млрд. долларов "наших" средств, ЦБ РФ даёт в долг американцам, вкладываясь в казначейские облигации США под 1-2% годовых. Одновременно Российский Минфин занимает на внешнем рынке валюту под 4,25-5,25%! Даже наши крупнейшие корпорации, с долей государства свыше 50% (Роснефть, Газпром и др.), вынужденны брать валютные средства за границей под грабительские (на фоне нашей щедрости к США) - 5-8% годовых... Начиная с 2008 года объём наших вложений в облигации ниже 100 млрд практически и не опускался! На первое сентября 2017 года он составил 105,4 млрд. долларов. Сколько у нас украли за эти годы рассчитать несложно...Есть ли альтернатива финансированию нашего потенциального "партнёра"? Есть, например золото - более надёжный актив, чем облигации США. Однако, Председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая перед Госдумой, заявила: "... на данный момент всего 40% золотовалютных резервов РФ конвертированы в американские казначейские обязательства. Этот показатель значительно уступает среднему значению по экономикам других государств. В среднем страны вкладывают в доллары США порядка 60% золотовалютных резервов". Между тем доля золота в золотовалютных резервах ЦБ на 01.12.2019 года составляет 1744,3 тонн или около 17% от золотовалютных резервов (ЗВР). В США - 8133,5 тонн (71,9% от ЗВР), в Германии - 3381 тонн (67,7% от ЗВР), в Италии 2451,9 тонн (66,5% от ЗВР), во Франции 2435,4 (65,5%) список можно продолжить. Следовательно, логичнее наращивать долю золота в наших резервах. Однако "они", на наши деньги, покупают облигации США... Парадоксально, на первый взгляд, что это делается в условиях дефицита государственного бюджета. Потому, что в подобной ситуации, центральные банки стран Европы, Японии, Китая, ФРС США предпочитают покупать облигации СВОЕГО государства. Финансируя таким образом государственный долг и экономическое развитие своих стран. Однако наш ЦБ почему-то предпочитает финансировать американскую экономику... Есть ли куда вложить валюту под проценты, кроме валютных облигаций нашего же Минфина? Есть: это наши крупные корпорации, зачастую имеющие долю государства в капитале свыше 50% (Роснефть, Газпром и др.)... Даже для финансирования стратегических для государства объектов, таких как Северный поток-2 они вынужденны создавать международные консорциумы. Как холопы компрадоров "обосновывают" мудрость нашего ЦБ: "Раз Китай, Индия, Японии и Тайвань финансируют американский долг, значить это правильно".Михаил добрый маргиналЭлина все формы не могут присутствовать)))))Плохой экономист ты.Александр ДементьевВот так бы сразу и сказали, что страной правит банда, образовавшаяся из бывших коммунистов - перерожденцев, которая разворовывает общественную собственность и распродаёт её зарубежным капиталистам. А барыши прячет по заграничным норкам. Вот и всё ....А то какие то касты, феодалыЭлина МорозоваПочему не может? Они друг другу не противоречат.А тем более в России. Нормальный ход истории такой: первобытный строй-феодализм-капитализм-социализм. И теоретически потом коммунизм. В России же после социализма вернулись в капитализм. Еще интересней дела обстоят в Китае. Но это отдельная тема))Майя MajaТы предлагаешь опять все снести и поделить?)))))Nataly))) АГа))) посмешила.. редставь как бабка Наташка, разносит всю эту халабаду с криками ВСЕХ УБЬЮ _ОДНА ОСТАНУСЬ!!! этакий Геракакал в гневе, а не бабуся Натуся)))) сама ещё не уписалась от смеха над этой картинкой?)))))))Майя MajaДа я пошутила!))) Просто все философские рассуждения для диссертаций , которые ты приводишь здесь, не имеют никакого практического применение ни на сегодня, ни на даже послезавтра)))Алексей ПлескачМда... Не мытьём, так катанием!!!! Опять - НА ПУТИНА - то, что происходит в регионах!!!! И то, ЧЕМ отличались губеры от КПРФ!!!!!! Или - оттудова происходящие!!!! Ну и ну!!! Такое расписать! Мда....Михаил добрый маргиналДа Путин не виноват ни в чем он просто президент который ни за что не отвечает,а назезначает губеров Если ни один из вариантов, предложенных партией, не поддержан президентом, то в соответствии с указом глава государства инициирует консультации с партией и региональным законодательным органом, после чего на рассмотрение выносится еще 3 кандидатуры. Консультации могут проводиться до того момента, пока не будет достигнуто согласие по кандидатурамАлексей ПлескачА он НЕ МОЖЕТ не назначить губеров! См. действующее законодательство, про которое "забывают" противники Путина. Вешая на него ВСЁ.NatalyДа оставьте ВЫ уж в покое Путина ему уже 68 лет и он устал))))Гораздо интереснее, любопытнее и страшней , что нас ждет после него, ведь по 300лет к ряду человечки жить так и не научились. Вот пройдет каких то лет30 ещё и как ГРЯНЕТ в России то что обычно бывает опять и снова при очередном переделе собственности( кровавая баня для всех и вся). Слава богу мы то уже этого не застанем и не увидим, Но что ждет наших детей и внуков в России? Вот где вопрос, который заставляет волосы вставать дыбом , покрывает мурашками тело от поседевшей макушки до пяточек((((Михаил добрый маргиналТак не виноват значит заставляют бедного плохих губеров выбирать)))Михаил добрый маргиналГрянет Наташ ,что и при Феодалах . Герцоги тоже хотят королями быть. Кланы уже создаются. король слабеет ,да здравствует другой король.NatalyСейчас, как никогда остро стоит вопрос о приемнике Путина у нас же, как в Росии принято? вот есть монарх с властью от бога царь дал дуба- да здравствует новый царь (сыночек прежнего) вокруг нового царя стоит та же элита что и при его папеньке, которая по сути и есть настоящая вертикаль власти в государстве, по этому ничего не меняется ни в политике ни в направлении движения к целям государства, когда у нас в России диктатура одной партии во главе с вождем, то если вождь копыта отбросил, то да здравствует новый лидер всё той же партии, один вождь скопытился партия из своих рядов выдаст нового рулевого/кормчего, опять всё будет точно так же как и при прежнем вожде народа и в том же направлении мы всем стадом будем двигаться достигая ранее поставленных неизменных ЦЕЛЕЙ))))) а вот что у нас произойдет если Путину внезапно кирпичик на головушку шлёпнется? он же у нас даже не член какой либо партии он же у нас " самовыдвиженец", как кандидат на пост президента за ним даже никакой партии не стоит он сам себе режиссер театра и кинА, да и природной -данной богом власть Путина не является от слова совсем, у нас же не монархия какя нибудь, а вполне себе ДЕРЬМОКРАТИЯ)))))Ой, ой, что будет???? что будет???? после него??????Алексей ПлескачИменно! Козлы!!!!! А ему приходится отдуваться. Ведь вся эта кодла ненависть населения - К НИМ - на него смеет канализировать! Он же ИМ мешает. Ещё сильнее подлячить.Алексей ПлескачОн тогда уйдёт, когда сможет уйти. Спокойно. Хотя бы на должность эдакого аятоллы. Пока сменщики - если таковые и есть - скрываются особо тщательно!Михаил добрый маргиналтак правит кодла?Майя MajaХороших губернаторов надо еще взрастить))) И еще это очень серьезны институт власти, который только вот-вот сформируется через 30 лет существования страны.Михаил добрый маргиналПрежде всего губерам самостоятельность нужна))))Майя MajaОна у них есть в рамках Основного Закона. Более того, губернаторы многих регионов это Президентский кадровый резерв . Куда же больше полномочий?)) Может сработать чел.фактор, это влечет беззаконие и раскол внутри страны. Миша, учи матчасть.Михаил добрый маргиналмая Губер Вассал ему сказали пришли лярд и все.Скажут продавать по такой то цене в магазах его провинции и все.Захотят свалить денех не прешлют, захотят возвысить деньги на провинцию кинут . вот и вся самостаятельность.Майя MajaСлишком примитивно это.Михаил добрый маргиналк сожаленью да)))Майя MajaСантехник что ли?Майя MajaЯ о твоих выводах.. к сожалению...Алексей ПлескачНа очень многих уровнях - как в федеральных ведомствах, так и на региональном уровне во многих местах. Да! Самая ни есть кодла. Которую чистят. И это - оччень нелегко. Мы все это видим в реальном времени. Она ТАК себя ведёт, что иного термина - увы - просто невозможно использовать. Оттого - цифровизация, чтобы многие из неё потеряли свою необходимость - на том месте. И были кышнуты со власти как таковой. P.S. А никто никогда и не отрицал, что в нашей бюрократии - далеко не пони танцуют и бабочки летают. Там - вдумчиво делят откаты! Когда работают единицы! Если бы не они, то ничего и не получилось бы - с модернизацией.Алексей ПлескачДополню. Оччень многие (не все, к счастью) хозяйствующие субъекты представители традиционных форм бизнеса препочитают далеко не белое трудоустройство и предпочитают не доплачивать налоги в бюджеты. Прикормленные ими депутаты разных уровней и бюрократия - и являются той самой кодлой. За её пределами - предприниматели-энтузиасты, которым так же достаётся, как и простым обывателям. Так вот, эти - кто кодла - максимально стараются создавать искусственно - безработицу в регионах, так же - благодаря этому - максимально тянуть с повышениями зарплат, при том, что цены и они тоже - стараются задирать, что увеличивает инфляцию. Как результат - это замедляет развитие экономики - хотя бы в частном секторе оной. Рост экономики России - за счёт государственного. В основном. По именно этой причине! Но им - таким - по барабану. На то, чтобы ситуация максимально была таковой, а также - чтобы ухудшалась - и рассчитаны удары информационные - инфовойск западных ботоферм, а также - от наших предателей и "альтернативных". Вот и всё. Более того, в основе мотивации для таковых действий упомянутых хозяйствующих субъектов - сегрегация - имущественная и - самый ни есть - социальный фашизм. То, что получается ими сверх - очень быстро ими теряется. Или тратится на взятки, или - проматывается, или изымается. Западом или - при поимке - государством. Вот и всё. В итоге - у простых работников - низкие зарплаты, у предпринимателей - что предпочитают "по белому", а так же - у энтузиастов - медленный рост. Если таковой есть. Да и то - поднимаются, а их - просто давят, скупают и далее - так же просто губят проекты. Вот и всё. Вот В ЭТОМ и вред. И - у них - обида что "государство не помогает" - наамного большая, чем у "белых" предпринимателей и у энтузиастов! Хотя бюрократы стараются по максимуму - исходя из принципа - не допускать появления здоровой пассионарности - не помогать энтузиастам, ненависть у тех - куда меньшая. К высшей федеральной власти. А ещё - очень легко определить категорию - по тому, что смотрит тот или иной по телевизору. Вот и всё. Просто и ясно. Мне - часто , в споре, всё сами и раскрывали! Крича при этом. А потом, слышавшие простые люди уже многое рассказывали сами. Эта ситуация высшей власти известна - включая механизм - давным давно. Но "белые перчатки" - там - готовятся снимать только лишь сейчас. Увы!Александр ДементьевИ что же? Выходит, что Путин - пустое место, от которого ничего не зависит? А кто же тогда Россиюшку с колен то поднимал?...Поднял и повёл в пропасть. И мы дружно как бараны за козлом всем стадом туда ползём.Майя MajaДиванные тролли...видимо)))))))))Ольга КожемякинаА такие, как ты, примитивный Дементьев, и есть бараны и козлы. Россию вы ненавидите, преклоняетесь перед западными ценностями, готовыми вылизывать их грязные задницы, стоя на коленях. Путину помогать вам слабо, бараны и козлы!Алексей ПлескачО да! Очень ползём. В "пропасть". Проблема в том - для тех, кто именно так считает или просто проповедует - как методички им указывают - что хозяева западные - уже давно там. Летят вниз. И дно за дном этой Пропасти - пробивают! Вот в чём дело. А мы то - если и ползём, то ещё - пока! - достаточно далеко от края.Александр ЛяшенкоАноним с кликухой "Позитив для оптимистов".что ты ополчился на Америку и Англию написав здесь,якобы про Россию? А если хотел о России гадость написать,то от зависти и злобы у тебя опять про англосаксов получилось.Ха ха ха!Комментировать
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