В ТВВИКУ прошел открытый Кубок начальника училища по регби на снегу в поддержку специальной военной операции

В турнире участвовали 6 команд: 3 команды, созданные при поддержке Фонда Федерации регби России по развитию регби в Вооружённых Силах и силовых структурах и 3 сборные гражданские команды.
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