Рейтинг WTA. Шнайдер и Эрика Андреева обновили личные рекорды

Эрика Андреева тоже обновила лучший рейтинг. Финалистка Палермо Каролина Мухова вернулась в топ-30. PIF WTA Rankings Положение на 22 июля 2024 Место Теннисистка (страна) Очки 1 (1) Ига Швентек (Польша) 11285 2 (2) Коко Гауфф (США) 8173 3 (3) Арина Соболенко (Беларусь) 7061 4 (4) Елена Рыбакина (Казахстан) 6376 5 (5) Жасмин Паолини (Италия) 5373 6 (6) Джессика Пегула (США) 4665 7 (7) Циньвэнь Чжэн (Китай) 4025 8 (8) Мария Саккари (Греция) 3925 9 (9) Даниэль Коллинс (США) 3702 10 (10) Барбора Крейчикова (Чехия) 3573 12 (12) Дарья Касаткина (Россия) 3283 13 (13) Людмила Самсонова (Россия) 2950 17 (17) Анна Калинская (Россия) 2550 23 (28) Диана Шнайдер (Россия) 2015 28 (27) Екатерина Александрова (Россия) 1813 29 (35) Каролина Мухова (Чехия) 1781 32 (31) Мирра Андреева (Россия) 1748 33 (32) Анастасия Павлюченкова (Россия) 1717 39 (39) Вероника Кудерметова (Россия) 1428 41 (41) Анастасия Потапова (Россия) 1295 70 (79) Анна Каролина Шмидлова (Словакия) 918 71 (59) Сара Соррибес-Тормо (Испания) 915 72 (74) Анна Блинкова (Россия) 910 76 (75) Элина Аванесян (Россия) 899 91 (92) Эрика Андреева (Россия) 804 96 (68) Ана Богдан (Румыния) 774 105 (104) Камилла Рахимова (Россия) 706 160 (103) Мария Тимофеева (Россия) 460 .
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