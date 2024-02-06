«Я выскочила и рыдала. Думала, моя жизнь закончена», — Буланова, вышедшая за молодого, сделала заявление

Сегодня Татьяну Буланову знает вся страна. Казалось бы, карьера идет гладко, в семейной жизни все отлично (недавно вокалистка вышла за Валерия Руднева, который младше ее на 19 лет), но не все знают, что звезда откровенно настрадалась за годы становления.