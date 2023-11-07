Бывший глава ОКР Жуков обвинил МОК в нарушении олимпийской хартии

Бывший глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков прокомментировал новость о том, что Спортивный арбитражный суд (САS) зарегистрировал апелляцию Олимпийского комитета России (ОКР) на отстранение, которое было вынесено Международным олимпийским комитетом (МОК), передает "Спорт-Экспресс".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии