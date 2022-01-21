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Зеленский ввел санкции против российских компаний - «Новости России»

Зеленский ввел санкции против российских компаний - «Новости России»

ЗЕЛЕНСКИЙ ВВЕЛ В ДЕЙСТВИЕ РЕШЕНИЕ СНБО О САНКЦИЯХ ПРОТИВ КОМПАНИЙ РФ, В ЧАСТНОСТИ, ЛЕНПРОМТРАНСПРОЕКТ, СТРАХОВОЙ БИЗНЕС ГРУППЫ, ГЕОЗЕМСТРОЙ - УКАЗ .

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