Зеленский ввел санкции против российских компаний - «Новости России»

ЗЕЛЕНСКИЙ ВВЕЛ В ДЕЙСТВИЕ РЕШЕНИЕ СНБО О САНКЦИЯХ ПРОТИВ КОМПАНИЙ РФ, В ЧАСТНОСТИ, ЛЕНПРОМТРАНСПРОЕКТ, СТРАХОВОЙ БИЗНЕС ГРУППЫ, ГЕОЗЕМСТРОЙ - УКАЗ .
Популярные статьи
- «У Путина не осталось никакой повестки, кроме насилия». Виктор Шендерович об эмиграции и будущем России - «Общество»
- «Путина больше никто не спрашивает». Владимир Милов о том, как КНР становится хозяином Казахстана - «Мнения»
- С новым строем! В 2021 году Россия перешла от электорального авторитаризма к полноценной диктатуре - «Мнения»
Свежие комментарии