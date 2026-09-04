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FiNE NEWS

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ЕР гарантирует выполнение всех социальных обязательств, заявил депутат

ЕР гарантирует выполнение всех социальных обязательств, заявил депутат

Депутат Государственной думы от партии «Единая Россия» Андрей Макаров заявил, что партия обеспечит выполнение всех социальных обязательств, закреплённых в народной программе.

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