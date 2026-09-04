ЕР гарантирует выполнение всех социальных обязательств, заявил депутат

Депутат Государственной думы от партии «Единая Россия» Андрей Макаров заявил, что партия обеспечит выполнение всех социальных обязательств, закреплённых в народной программе.
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