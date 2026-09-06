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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Плата о срыве трансфера в «Динамо»: «Так бывает, нужно реагировать зрело и ответственно. Теперь мое настоящее вновь связано с «Фламенго», я по-прежнему предан клубу»

Полузащитник « Фламенго » Гонсало Плата прокомментировал сорвавшийся трансфер в «Динамо». Клубы договорились о трансфере 25-летнего футболиста за 10-12 млн евро, но позднее московская команда отменила сделку, поскольку Плата провалил медосмотр.

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