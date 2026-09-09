Лиманский отход: пришла беда, откуда не ждали?

На Краснолиманском направлении происходят весьма любопытные и актуальные события. Ситуация напоминает александровскую на южном ТВД.
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Врут наши, похоже, очень много. Кого-то надо посадить и надолго.