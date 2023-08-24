Общественная служба новостей

1 616 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Василий Коликов
    Самый сезон! Охотничий сезон на "диких гусей" из ВСУ - круглый год!Украинскую ДРГ с ...
  • Николай Герасименко
    Хорошие же у нас армянские "друзья"!Главу Российского...
  • Сергей
    а как же декоммунизация???  зрада....Зеленский высоко ...

Американский профессор Кузник предупредил об опасности сброса вод Фукусимы

Американский профессор Кузник предупредил об опасности сброса вод Фукусимы

Япония начала сброс воды с территории АЭС «Фукусима-1» после очистки. Однако даже усиленные меры безопасности не смогут снизить уровень загрязнений до нуля, считает профессор кафедры истории Американского университета в Вашингтоне Питер Кузник.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх