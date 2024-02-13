Двигательная сила: власти обсуждают введение обязательной маркировки моторных масел

Власти хотят ввести обязательную маркировку моторных масел и смазок. После того, как Россию покинули крупные иностранные бренды, на внутренний рынок стали поступать малоизвестные товарные марки смазочных материалов.
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