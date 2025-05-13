В Минприроды Карелии напомнили о мерах пожарной безопасности в лесу

В районах Карелии начался пожароопасный сезон. По решению Главы Республики Карелия пожароопасный сезон официально открыт с 19 апреля по южным и центральным районам, округам Карелии, по северным он наступит с 25 апреля.
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