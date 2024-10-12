Беспилотный помощник артиллерии ВС РФ в деле! Лучшее видео из зоны СВО

Военнослужащие расчета разведывательного беспилотного летательного аппарата ZALA артиллерийского соединения группировки войск «Центр» навели огонь артиллерии на опорные пункты и технику ВСУ, осуществив огневую поддержку действий наступающих штурмовых подразделений на авдеевском направлении.
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