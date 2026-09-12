Стало известно, что отталкивает молодых учителей от школы

Среди основных причин нежелания молодых учителей идти работать в школу называют высокую нагрузку и выгорание: многие учителя вынуждены брать 1,5-2 ставки, что приводит к хроническому переутомлению, а также тратить время на бюрократическую нагрузку.
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