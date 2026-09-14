Йемен: Представители вооруженных сил заявили, что 10 боевиков-хуситов были убиты в ходе вооруженных столкновений в районах Дхубаб, Аль-Вазия, Хайфан и Джебель-Хабаши провинции Таиз 13 сентября.
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