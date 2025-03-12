Пользовательский корпус «игрового ноутбука» с водяным охлаждением поддерживает материнские платы mini-ITX и графику RTX 5090

Вчера на Kickstarter появилась страница кампании по продаже обновляемого ноутбука с жидкостным охлаждением под названием UHPILCIL T100, а также видеоролик на YouTube, демонстрирующий один из таких ноутбуков с водяным охлаждением в действии.
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