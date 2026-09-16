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РИА Новый день

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Лавров: Россия не вернется к «объятиям» с Европой

Лавров: Россия не вернется к «объятиям» с Европой

Россия не вернется к прежним отношениям с Европой, как это было после распада СССР. В особенности это касается тех сфер, от которых зависит безопасность страны.

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