СК начал проверку после избиения водителем автобуса пассажира в Хабаровске

Управление Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю и ЕАО В Хабаровске сотрудники правоохранительных органов проводят расследование после того, как водитель автобуса избил пассажира, сообщили в Telegram-канале СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.