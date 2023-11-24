СК начал проверку после избиения водителем автобуса пассажира в Хабаровске

Управление Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю и ЕАО В Хабаровске сотрудники правоохранительных органов проводят расследование после того, как водитель автобуса избил пассажира, сообщили в Telegram-канале СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.
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