Очередное фиаско Байдена на Ближнем Востоке: ОАЭ выходят из Объединенных морских сил

Америке не везёт: как только старина Байден уселся на трон, бедного гегемона стали гнать отовсюду… А теперь ещё и Ближний Восток присоединился! И ведь проблема не в том, что они США гонят… Давайте по порядку: ОАЭ выходят из т.
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