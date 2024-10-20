Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 944 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Лагуткин
    Тогда помолчи. Это общая практика во всем мире.  Наш МО, укомплектованный Хуженекудовичем нужными ему людьми  -  ярки...Убийство маршала ...
  • Александр Лагуткин
    Согласен, что именно так и было.  Но именно эти чистки  позже помогли стране выстоять в 40-х, даже потерпев катастроф...Убийство маршала ...
  • Александр Лагуткин
    Сейчас все троцкисты и враги России говорят что это - подделки!.  Но массовые репрессии середины 20-х никуда не деть....Убийство маршала ...

«Страна.ua»: Киев закрыл бронирование от мобилизации до 15 ноября

Киев закрыл бронирование от мобилизации до 15 ноября 2024 года. Украинские издание «Страна.ua» написало в своем Телеграм-канале, что власти Украины решили приостановить бронирование от мобилизации, и украинцы не смогут оформить бронь от мобилизации, будет проводиться аудит оформленных отсрочек.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх