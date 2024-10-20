«Страна.ua»: Киев закрыл бронирование от мобилизации до 15 ноября

Киев закрыл бронирование от мобилизации до 15 ноября 2024 года. Украинские издание «Страна.ua» написало в своем Телеграм-канале, что власти Украины решили приостановить бронирование от мобилизации, и украинцы не смогут оформить бронь от мобилизации, будет проводиться аудит оформленных отсрочек.