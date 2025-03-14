ЦПОГИ: российский автопром ждут серьезные изменения при отмене западных санкций

Российский автопром может претерпеть значительные изменения в случае снятия западных санкций. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на данные Центра поддержки общественных и гражданских инициатив (ЦПОГИ).
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