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Царьград

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Минцифры ЛНР: в республике работает 5,6 тыс. базовых станций

Минцифры ЛНР: в республике работает 5,6 тыс. базовых станций

В ЛНР развёрнуто около 4,6 тыс. новых базовых станций связи после присоединения к России в 2022 году.

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