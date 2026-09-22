Августовский путч 1991 года: как попытка переворота стала точкой невозврата для СССР

19 августа 1991 года в Москве был сформирован Государственный комитет Чрезвычайного положения (ГКЧП), куда вошли ключевые фигуры советской элиты: вице-президент Геннадий Янаев, председатель КГБ Владимир Крючков, министр обороны Дмитрий Язов, глава МВД Борис Пуго, премьер-министр Валентин Павлов и ещё три советских чиновника.