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Жирков о том, готов ли тренировать в Лиге PARI: «Смотря какое предложение, какая команда, кто президент, сколько километров от Москвы. Я человек семейный, много детей»

Бывший помощник главного тренера «Динамо» Юрий Жирков ответил на вопрос о готовности работать в клубе Лиги PARI.

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