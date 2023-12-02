Ветеринар Дельгадо рассказала, что происходит в голове кошки, когда она спит

В состоянии дремы или сна коты проводят до 16 часов в сутки. Неужели в это время в их головах ничего не происходит? Там мертвая тишина и темнота и гуляет ветер? Видят ли кошки сны? В том, что животные в целом на это способны, был уверен еще древнегреческий философ Аристотель.