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В России через месяц начнется тестирование цифрового рубля

В России через месяц начнется тестирование цифрового рубля

В Госдуме анонсировали скорое согласование поправок к законопроекту о цифровом рубле и начало пилотного тестирования проекта, сообщил телеканал «360°» со ссылкой на комментарий главы комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова для ТАСС .

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