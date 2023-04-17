В России через месяц начнется тестирование цифрового рубля

В Госдуме анонсировали скорое согласование поправок к законопроекту о цифровом рубле и начало пилотного тестирования проекта, сообщил телеканал «360°» со ссылкой на комментарий главы комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова для ТАСС .