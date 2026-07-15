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Русская Семёрка

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Чем египтяне раздражали советских военных советников

С 1967 по 1972 год в Египте находился многотысячный контингент советских военных советников. Их официальная миссия звучала благородно: помочь союзнику создать современную, боеспособную армию после сокрушительного поражения в Шестидневной войне.

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