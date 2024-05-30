НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Интертат

2 подписчика
«Минем җинаятемне аклап булмый. Минималь җәза срогы да сорамыйм

«Минем җинаятемне аклап булмый. Минималь җәза срогы да сорамыйм. Мин бик үкенәм һәм, әгәр бу миңа үз гаебемне капларга ярдәм итсә, мөмкин булган иң зур срокны сорыйм.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх