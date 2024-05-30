«Минем җинаятемне аклап булмый. Минималь җәза срогы да сорамыйм. Мин бик үкенәм һәм, әгәр бу миңа үз гаебемне капларга ярдәм итсә, мөмкин булган иң зур срокны сорыйм.
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«Минем җинаятемне аклап булмый. Минималь җәза срогы да сорамыйм. Мин бик үкенәм һәм, әгәр бу миңа үз гаебемне капларга ярдәм итсә, мөмкин булган иң зур срокны сорыйм.