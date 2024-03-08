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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кавазашвили о женщинах-судьях: «Они хорошо зарекомендовали себя. Футболисты стали меньше спорить и материться. Им гораздо труднее оскорбить девушку со свистком, чем мужчину»

«Несколько лет назад тема женщин-судей на матчах мужских команд обсуждалась достаточно серьезно. За все это время я не слышал ни одной претензии в сторону девушек-арбитров.

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