В МИД прокомментировали новые санкции ЕС против России и напомнили про Старобельск

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя введение Евросоюзом санкций против России за удары по Киеву, задалась вопросом о введении аналогичных ограничений Брюсселем в отношении Украины.
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