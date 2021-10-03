Нам нужно всем выжить. Включается момент спасения. Чтобы спасти мир, мы должны спасти свою душу

Энциклопедия ТехникиРелигияНам нужно всем выжить. Включается момент спасения. Чтобы спасти мир, мы должны спасти свою душуСейчас в мире синдром хронической усталости. Энергетика понизилась, чтобы человек понял, что что-то не в порядке.Вернуться к статье52НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьГоша ВеверсисхреньBoris JanovskyСон разума порождает чудовищ!Ольга СтукЯ полностью согласна с автором.Ольга СтукБеда в том,что слишком поздно мы начинаем задумываться о душе🤷♀️Sergej KostinИнтересная статья.Комментировать
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