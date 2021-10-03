Энциклопедия Техники

159 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Тамара Фролова
    То есть закон энтропии на человека не действует?Высасываем друг д...
  • nii trino
    У Неба есть план на человечество. Люди не просто так наделены Разумным потенциалом - этот потенциал будет реализован:...Высасываем друг д...
  • Тамара Фролова
    Самый главный признак разрушения мира - это разрушение в умах людей. А физическое разрушение может произойти мгновенноВысасываем друг д...

Нам нужно всем выжить. Включается момент спасения. Чтобы спасти мир, мы должны спасти свою душу

Нам нужно всем выжить. Включается момент спасения. Чтобы спасти мир, мы должны спасти свою душу

Сейчас в мире синдром хронической усталости. Энергетика понизилась, чтобы человек понял, что что-то не в порядке.

Вернуться к статье
52
Обсудить
Гоша Веверсис
хрень
Boris Janovsky
Сон разума порождает чудовищ!
Ольга Стук
Я полностью согласна с автором.
Ольга Стук
Беда в том,что слишком поздно мы начинаем задумываться о душе🤷‍♀️
Sergej Kostin
Интересная статья.

Картина дня

наверх