Жалеть ли мирное население при ударах по Украине?

Не жалеть, все жители страны Украина враги России, они и детей с детского возраста воспитывают в духе вражды к русскому миру, а в 6-7 лет уже зигуют, на гиляку отправляю русню. Как Юля с косою говорила: "Всех выжечь атомом", нет мирного населения в Украине, всех к ногтю.

АА

Анатолий Александрович Фаткуллин

Моисей водил евреев 40 лет, чтобы последний кто был воспитан не правильно - отдал Богу душу. Вопрос: сколько нужно по времени перевоспитывать украинцев? В какую сумму выльется такое перевоспитание? Где взять специалистов для такого перевоспитания? При каких условиях (на свободе или в пенитенциарных заведениях) проводить такое перевоспитание? И главное как привить им то что русские не враги, с помощью какой идеологической платформы? А теперь считаем экономику - насколько это выгодно России?