Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Жалеть ли мирное население при ударах по Украине?

Жалеть ли мирное население при ударах по Украине?

Политнавигатор Ροccия нe дοлжнa бοятьcя жepтв cpeди миpнοгο нaceлeния Уκpaины, κοгдa будут нaнοcитьcя удapы пο цeнтpaм пpинятия peшeний.

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Комментарии
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Stilianos Kanakidis
Не жалеть, все жители страны Украина враги России, они и детей с детского возраста воспитывают в духе вражды к русскому миру, а в 6-7 лет уже зигуют, на гиляку отправляю русню. Как Юля с косою говорила: &quot;Всех выжечь атомом&quot;, нет мирного населения в Украине, всех к ногтю.
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9 час.
АА
Анатолий Александрович Фаткуллин
Моисей водил евреев 40 лет, чтобы последний кто был воспитан не правильно - отдал Богу душу. Вопрос: сколько нужно по времени перевоспитывать украинцев? В какую сумму выльется такое перевоспитание? Где взять специалистов для такого перевоспитания? При каких условиях (на свободе или в пенитенциарных заведениях) проводить такое перевоспитание? И главное как привить им то что русские не враги, с помощью какой идеологической платформы? А теперь считаем экономику - насколько это выгодно России?
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6 час.
ВТ
Вячеслав Турлаков
Ни с одним вариантом ответа не согласен. Жалеть надо, когда возможно. Наши там есть.
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5 час.

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