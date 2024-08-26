Политнавигатор Ροccия нe дοлжнa бοятьcя жepтв cpeди миpнοгο нaceлeния Уκpaины, κοгдa будут нaнοcитьcя удapы пο цeнтpaм пpинятия peшeний.
Жалеть ли мирное население при ударах по Украине?
Комментарии
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Stilianos Kanakidis
Не жалеть, все жители страны Украина враги России, они и детей с детского возраста воспитывают в духе вражды к русскому миру, а в 6-7 лет уже зигуют, на гиляку отправляю русню. Как Юля с косою говорила: "Всех выжечь атомом", нет мирного населения в Украине, всех к ногтю.
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9 час.
АА
Анатолий Александрович Фаткуллин
Моисей водил евреев 40 лет, чтобы последний кто был воспитан не правильно - отдал Богу душу. Вопрос: сколько нужно по времени перевоспитывать украинцев? В какую сумму выльется такое перевоспитание? Где взять специалистов для такого перевоспитания? При каких условиях (на свободе или в пенитенциарных заведениях) проводить такое перевоспитание? И главное как привить им то что русские не враги, с помощью какой идеологической платформы? А теперь считаем экономику - насколько это выгодно России?
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6 час.
ВТ
Вячеслав Турлаков
Ни с одним вариантом ответа не согласен. Жалеть надо, когда возможно. Наши там есть.
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5 час.
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