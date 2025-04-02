ВС России уничтожили дроном «Молния» расчет БПЛА ВСУ в Харьковской области

Военные российской группировки «Запад» уничтожили беспилотником самолетного типа «Молния» расчет дронов, пункт размещения личного состава и бронетехнику украинских формирований на территории Харьковской области.
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