Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Портовый флот «Восточного Порта» отмечает 52-й день рождения

Портовый флот «Восточного Порта» отмечает 52-й день рождения

С 2012 года «Восточный Порт» идет по пути обновления парка судов. Три новейших азимутальных буксира: «Александр Козицын», «Кузбасс», «Урал», и два буксира-кантовщика: «Тайфун» и «Инженер Мисан» – отличаются высокой маневренностью, имеют ледовый класс и неограниченный район плавания, могут работать в качестве аварийно-спасательных.

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