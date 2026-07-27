Портовый флот «Восточного Порта» отмечает 52-й день рождения

С 2012 года «Восточный Порт» идет по пути обновления парка судов. Три новейших азимутальных буксира: «Александр Козицын», «Кузбасс», «Урал», и два буксира-кантовщика: «Тайфун» и «Инженер Мисан» – отличаются высокой маневренностью, имеют ледовый класс и неограниченный район плавания, могут работать в качестве аварийно-спасательных.