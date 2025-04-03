Тофилат призывает следовать четким правилам при закупке газа

Закупкой газа должна заниматься компания Energocom, а не Moldovagaz. Ежемесячно НАРЭ и правительство должны контролировать годовой план закупок, также разработанный этими учреждениями, а Министерство энергетики должно взять на себя управление государственными энергетическими предприятиями.