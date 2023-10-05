Зачем Казахстан лишил своих граждан «народного автомобиля»?

Как мы отметили в предыдущей публикации, 7 сентября 2023 года частные судебные исполнители Восточно-Казахстанской области (ВКО) отменили аукцион по распродаже комплекса зданий и сооружений автосборочного предприятия в Усть-Каменогорске, являющегося частью автозавода полного цикла многолетнего партнера российского АвтоВАЗа компании «БИПЭК Авто».
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