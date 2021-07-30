Происшествия

5 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • галина
    Оптимизация медицины в действии. Такого никогда не было бы в СССР. Сейчас после тяжелого инфаркта человека выписывают...Александр Бастрык...
  • Петр Петрович
    Бастрыкин, почему твой следственный комитет не займётся деятельностью жидо-бандеровского эха Москвы?Александр Бастрык...
  • geo1804
    что за книги и кто их будет читать ?В Курганской обла...

В Кузбассе полицией возбуждено уголовное дело в отношении подозреваемой в подделке сертификата о вакцинации от коронавируса

Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Кемеровской области совместно с коллегами из межмуниципального отдела МВД России «Беловский» выявили факт подделки сертификата о вакцинации от коронавирусной инфекции.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх